"Rebelles" c'est un trio de femmes, Audrey Lamy, Yolande Moreau et Cécile de France. Deux ouvrières d’une conserverie de maquereaux qui seront rejointes, par une ex-miss Nord-pas-de-Calais. Cette dernière, après 15 ans passés dans le sud, rentre au bercail, dans la caravane de maman. Un constat d’échec aux yeux de tous, avant qu’une aubaine se profile. Et là les trois femmes sont emmenées dans un tourbillon déjanté et rock’n’roll.

Christine Pinchart a rencontré Alan Mauduit, le réalisateur ...