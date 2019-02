Alain Attal, meilleur producteur de l'année pour l'Académie des César

Alors que la cérémonie des César aura lieu ce vendredi à la salle Pleyel, l'Académie a d'ores et déjà décerné le prix Toscan-du-Plantier ce lundi lors d'un gala qui s'est tenu à l'hôtel George V.

Alain Attal a été sacré meilleur producteur de l'année ce lundi, à quatre jours de la cérémonie des César. De bonne augure pour "Pupille" et "Le Grand Bain", deux films qu'il a produits en 2018 et qui sont nommés dans de nombreuses catégories dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur (respectivement Jeanne Herry et Gilles Lellouche) et du meilleur scénario.

Alain Attal a produit plus de trente films dont "Blood Ties" (Guillaume Canet), "Mon Roi" (Maiwenn), "Mal de pierres" (Nicole Garcia), "Polisse" (Maïwenn), "Les Petits mouchoirs" (Guillaume Canet). Il succède au duo de producteurs composé de Marie-Ange Luciani et Hugues Charbonneau (Les films de Pierre) récompensé par le le prix Toscan-du-Plantier pour "120 battements par minute".

Plusieurs stars françaises sont venues soutenir Alain Attal ce lundi soir : Tahar Rahim, Karim Leklou, Sandrine Kiberlain et Elodie Bouchez étaient notamment présents.