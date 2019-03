"Aladdin" dévoile sa première bande-annonce

Après deux teasers dévoilés en octobre et février derniers, le remake live du film d'animation sorti en 1992 présente enfin une véritable bande-annonce. Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott et Marwan Kenzari tiennent les premiers rôles du film de Guy Ritchie qui sortira le 22 mai sur les écrans français.

Depuis une dizaine d'années, Disney revisite son propre catalogue en proposant des versions live de ses classiques d'animation. Après "Alice au pays des merveilles", revu en 2010 par Tim Burton, "Cendrillon" de Kenneth Branagh (2015), "Le Livre de la jungle" de Jon Favreau (2016) et "La Belle et la Bête" de Bill Condon en 2017, les spectateurs pourront découvrir le 22 mai prochain une nouvelle version de "Aladdin".

Les inconditionnels de la mouture originale sortie en 1992 ne seront pas déçus puisque la proposition de Guy Ritchie s'avère très proche. L'histoire reste identique : afin de conquérir le coeur de la princesse Jasmine, Aladdin se fait aider par un puissant Génie en se transformant en prince Ali. La nouvelle bande-annonce dévoile des scènes similaires et même les chansons originales sont reprises, dont "Ce rêve bleu" et "Je suis ton meilleur ami", que l'on peut entendre dans la vidéo.

Avant "Aladdin", les spectateurs pourront découvrir le 272 mars prochain une relecture live de "Dumbo", menée par Tim Burton avec Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green et Michael Keaton. Le 17 juillet suivra "Le Roi Lion" de Jon Favreau et en 2020 sortira le remake live de "Mulan".

Pour découvrir la bande-annonce de "Aladdin" :