"Aire de repos", la nouvelle de Stephen King en route pour le cinéma

Une nouvelle adaptation d'une histoire de Stephen King est actuellement en développement dans les couloirs des studios Legendary, a-t-on appris dans la presse américaine. Intitulée "Aire de repos" ("Rest Stop", en version originale), la nouvelle sera adaptée par Alex Ross Perry ("Her Smell") pour le grand écran.

Le cinéma ne peut décidément pas se passer de Stephen King. A peine après la sortie de "Simetierre", le film d'horreur réalisé par Kevin Kölsch et Dennis Widmyer, voici qu'une autre histoire écrite par le maître du suspens va avoir droit à sa propre adaptation au grand écran.

"Aire de repos" ("Rest Stop" dans sa version originale), paru pour la première fois dans Esquire Magazine en 2003, raconte la double personnalité de John Dykstra, un professeur d'anglais à Sarasota, en Floride, et écrivain de romans noirs sous le pseudonyme de Rick Hardin. Après une réunion littéraire, ce dernier s'arrête sur une aire de repos pour aller aux toilettes lorsqu'il entend un homme se disputer et asséner des coups à sa femme. Son alter ego prend alors le dessus pour venger la femme en détresse.

"Rest Stop" provient d'un recueil de nouvelles intitulé "Just After Sunset".

Le réalisateur Alex Ross Perry ("Her Smell") a été choisi pour signer le scénario et diriger le projet pour les studios Legendary. Pour le moment, aucun nom n'a fuité concernant le casting de cette nouvelle adaptation ni la date du début du tournage.

Stephen King ne cesse d'inspirer les cinéastes avec des histoires bien ficelées, au point d'être actuellement l'auteur vivant le plus adapté. "Carrie" par Brian de Palma, "Shinning" revu par Stanley Kubrick, "Christine" par John Carpenter, "Stand by Me" et "Misery" par Rob Reiner, "Les Évadés" et "La Ligne verte" par Frank Darabont... la liste ne cesse de s'étendre, surtout depuis le succès en salles de ""Ça" en 2017 d'Andrés Muschietti.

Outre sa suite "Ça : Chapitre 2", prévue le 18 septembre prochain avec Bill Skarsgård, James McAvoy et Jessica Chastain, "Doctor Sleep", la suite de "Shinning", est également prévue pour cet automne (30 octobre) avec Rebecca Ferguson, Ewan McGregor et Jacob Tremblay.

La télévision n'a pas échappé non plus au phénomène puisqu'après "Castle Rock", anthologie diffusée depuis l'été dernier sur Hulu, J.J Abrams s'attaquera à "Histoire de Lisey" avec Julianne Moore en tête d'affiche. La série composée de huit épisodes se destine à la plateforme streaming d'Apple.