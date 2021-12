"Ailleurs partout" d'Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter: de la poésie et de l'abstraction dans le documentaire

Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter au micro de Christine Pinchart - "Ailleurs partout"... C’est un documentaire pas tout à fait comme les autres, qui nous parle d’une migration, d’un point de vue à la fois poétique et distant. « Ailleurs partout » est signé Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter. « Ailleurs partout » raconte l’histoire de Shahin, un iranien de 20 ans qui prend seul la route de l’exil. Le film nous montre ce qu’il voit, par la voie de caméras de surveillance. Ce que Shahin voit de sa chambre, à travers son écran d’ordinateur. L’idée qu’il se fait du monde auquel il appartient mais à distance. Un monde qui n’a pas de frontières, puisque tout est à portée de main, grâce aux réseaux sociaux. Shahin en devient l’observateur. Il y a laissé sa spontanéité, lui qui vivait pour deux, prêt à tout affronter. Les deux réalisatrices ont voulu comprendre ce qui lui était arrivé, et reviennent sur la genèse de l’histoire au micro de Christine Pinchart…