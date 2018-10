"Ailleurs" : l'appel au calme

Le court métrage français de Mélody Boulissière mélange l’animation et la peinture dans un tourbillon de couleurs.

Un jeune homme est derrière son écran d’ordinateur, il pianote frénétiquement sur son clavier et achète en ligne. Il est atteint de troubles de la consommation compulsive et ne peut s’empêcher de cliquer pour acquérir, comme pour combler un vide. Alors que la fièvre acheteuse se fait trop forte, il décide de partir ailleurs, à l’autre bout du monde. Une fois sur place, il découvre une grande ville bruyante et oppressante. Seul avec son sac à dos, il est perdu dans les rues animées. Le jeune homme suit alors une route vers un endroit plus calme, un lieu verdoyant et vide d’hommes. Il semble trouver un certain apaisement dans ce coin de campagne, serait-ce ce qu’il cherchait depuis le début ?

“Ailleurs” est un film de fin d’études, celui de la réalisatrice Mélodie Boulissière qui a étudié le cinéma d’animation à l’ENSAD de Paris. Son court métrage a été sélectionné à la Cinéfondation du Festival de Cannes en 2016. Depuis, la jeune réalisatrice a collaboré avec France Télévision et Tant mieux prod. Dès son premier film, Mélody Boulissière a démontré un réel talent dans l’animation avec une technique de peinture originale et singulière. L’aspect flottant de la technique s’accorde particulièrement bien avec l’état d’esprit du protagoniste, perdu dans une société de consommation et ne rêvant que d’un oasis de calme.

“Somewhere (Ailleurs)” (2015) de Mélody Boulissière est à visionner sur Vimeo ou ci-dessous :