Afterparty, Neo Cab, Tales of the Neon Sea : ces jeux vidéo que l'on attend impatiemment en 2019

Que nous réserve le dixième art pour cette année 2019 ? Une sélection toute personnelle, et surtout centrée sur des jeux indépendants, loin des blockbusters qui bénéficient déjà de bien trop de visibilité.

Une Afterparty avec Satan Night School Studio avait réussi à créer l’événement avec Oxenfree, en 2016 : un gameplay narratif original et rythmé, pour un thriller surnaturel qui vous faisait frissonner l’échine, sans utiliser aucun des codes classiques de l’horreur. Une sacrée claque, qui m’a fait tendre l’autre joue, avide de jouer à la prochaine œuvre de ce studio indépendant américain. Printemps 2018, le studio annonce un nouveau bébé en gestation, et il s’appellera Afterparty, avec un trailer révélant un nouveau jeu dans la même veine qu’Oxenfree. Mais là où ce dernier offrait un univers assez épuré, dans une nature oppressante et lugubre, Afterparty s’annonce bien plus haut en couleur, à la fois du côté des graphismes et des interactions. Le plot de base est simple : Milo et Lola, récemment décédés, se retrouvent condamnés à passer l’éternité en enfer… Sauf s’ils arrivent à battre Satan lui-même à des jeux bibitifs, et obtenir un ticket retour vers la terre. Les deux meilleurs amis devront donc faire la fête pour récupérer leur vie, et d’avoir l’occasion de se balader en enfer, le long de la rivière Styx, et passer le temps dans diverses activités dans les nombreux bars des bas-fonds. Tout un programme, donc. Night School Studio avait été salué pour le système de dialogue d’Oxenfree, très fluide et nerveux, ne laissant aucun temps mort. Afterparty reprend la même recette, en y ajoutant un ingrédient supplémentaire qui viendra certainement pimenter la sauce : le choix des boissons, qui modifiera les dialogues, mais aussi le comportement et la personnalité des deux protagonistes. Au vu du génie narratif dont ont fait preuve les créateurs d’Oxenfree, Afterparty s’annonce très prometteur. Afterparty, annoncé courant 2019 sur Switch, PS4, Xbox One et Steam

Affronter Satan autour d'un verre, c'est le but ultime pour Milos et Lola - © Night School Studio - - © Night School Studio - - © Night School Studio

A plague tale : innocence, l’enfance du temps de la peste noire La France, au XIVe siècle, est touchée par un de ses plus grands fléaux : la peste noire. Alors que la plupart des jeux médiévaux ne font qu’esquisser cet aspect difficile de l’époque, Asobo studio a décidé de faire de cette maladie le fil rouge de son nouveau jeu, « A plague tale : innocence ». Et de se différencier encore plus des jeux traitant de cette époque, en nous proposant d’incarner non pas un preux chevalier, mais une jeune adolescente, devant protéger son petit frère de cinq ans. A côté de ces protagonistes, la peste prend corps par son vecteur principal : les rats. Durant l’aventure, Amidia et Hugo devront se protéger des hordes de rats infestant l’environnement, tels des raz de marée, capables de submerger tout organisme vivant. Comme l’expliquent les développeurs français dans leur websérie, un des intérêts du jeu est de voir évoluer ces deux personnages, encore dans l’enfance, dans cet environnement hostile et brutal… en se demandant, jusqu’à quel point pourront-ils garder leur innocence ? A plague tale : innocence sortira le 14 mai sur PS4, Xbox One et PC.

Amicia et Hugo doivent survivre à un des plus grands fléaux que l'Europe ait connu, la peste noire. - © Asobo studio - - © Asobo Studio - - © Asobo Studio

Neo Cab, un jeu de survie narratif Je ne vous le cache pas, j’aime les jeux où ça papote, où ça discute, où l’on raconte de belles histoires. Alors si en plus, l’on m’offre une ambiance futuriste et un poil cyberpunk, j’ai du mal à résister. Avec Neo Cab, vous ne quitterez pas le siège de votre taxi. Au gré des différentes courses, vous discuterez de tout et de rien avec vos clients… et enquêterez sur la disparition mystérieuse de votre amie, au péril de votre vie. Car sous son aspect plutôt sobre, Neo Cab est en fait un jeu de survie, où il faudra choisir méticuleusement ses clients, et ses mots, afin de gagner assez d’argent pour vivre, et obtenir des scores de satisfaction assez élevés, tout en essayant d’en découvrir plus sur cette menace qui semble planer au-dessus de votre tête. Pour leur premier jeu, le studio californien Chance Agency nous promet un jeu qui jouera avec nos émotions, d’une grande richesse narrative. Espérons qu’il tienne ses promesses, et que leur première œuvre n’arrivera pas trop tard en cette année 2019. Neo Cab sortira courant 2019, sur Steam et ith.io

Il peut se passer beaucoup de choses dans un taxi - © Chance Agency - - © Chance Agency - - © Chance Agency

Tales of the Neon Sea, une mer de pixels Le pixel art n’enchante pas seulement les nostalgiques des débuts du jeu vidéo : il touche un public de plus en plus large, grâce à ces jeux qui ont su prouver que le pixel art n’était pas juste un style rétro. Avec Tale of the Neon Sea, Palm Pioneer prouve qu’il maîtrise ce style presque à la perfection, nous dépeignant une ville aux allures cyberpunks, illuminée de mille feux (« une mer de néons »), aux ambiances louches et mystérieuses. Un monde où intelligences artificielles et humains cohabitent, parfois difficilement. Une démo gratuite nous permet déjà de nous faire une bonne idée du jeu, via une sélection de trois chapitres particuliers. On y incarne à la fois un policier à la retraite, reconverti en détective, qui enquêtera sur une mort mystérieuse, et… un chat. Qui a une vie bien plus palpitante que ce que l’on pourrait croire. Si le jeu en vaut la peine rien que pour la richesse de ses décors en pixel art, il semblerait que le gameplay, en point & clic, et la narration, ne soient pas en reste. Prévu initialement pour octobre 2018, il est fort probable que le jeu sorte courant 2019, sur Switch, PS4, Xbox One et PC.

La maîtrise du pixel art saute tout de suite aux yeux - © Zodiac games - - © Zodiac games - - © Zodiac games

Concrete Genie, faire vivre son imaginaire Une ville grise, morne, pluvieuse… Quand soudain, une étincelle apporte un peu de couleur, puis encore une autre, jusqu’à ce qu’une fresque prenne littéralement vie. Sous les coups de pinceaux, brins d’herbe et feuillage s’agitent. Puis, un petit monstre pointe le bout de son nez, arborant un sourire rassurant. Concrete Genie, c’est la transformation de murs de « béton » en lieu de création, permettant de faire tourner son imaginaire. Armé de votre pinceau magique, le jeu de Pixelopus vous permet de dessiner selon vos envies (jusqu’à un certain point), et de voir vos créations prendre vie. Des monstres adorables qui vous accompagneront, et vous aideront à débloquer différents endroits de la ville. Mais aussi de faire face à une bande de gamins qui vous harcèlent. Une idée originale, un graphisme qui fait baver… Concrete Genie rassemble quelques éléments d’un jeu qui pourrait laisser sa trace, si toutefois la narration tient la route. Réponse courant 2019, en exclusivité sur la PS4.

Et vos coups de pinceaux prennent vie - © Pixelopus - - © Pixelopus - - © Pixelopus

In The Valley of Gods, ou les mystères de l’Egypte antique Du nouveau titre de Campo Santo, on en sait très peu. Les créateurs du très apprécié Firewatch, leur première œuvre, n’ont pour l’instant révélé que quelques images, et le contexte de leur nouvelle histoire interactive. Dans une Egypte des années 1920, le joueur incarne une exploratrice et cinéaste qui, accompagnée de sa partenaire, va explorer un site datant de l’Egypte antique et tenter d’en percer ses mystères. Tout comme Firewatch, ce jeu se présente à la première personne, dans un décor majestueux aux graphismes très purs. En espérant que le studio, racheté récemment par Valve, suivra l’excellent chemin emprunté par Firewatch, on attend avec impatience des nouvelles de ce nouveau titre, annoncé pour 2019, sur PC et Steam.