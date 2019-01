"Afronauts" : quand la Zambie partait à la conquête de la lune

Dans le cadre du “Winter of Moon”, la chaîne franco-allemande Arte met en lumière un court métrage basé sur des faits réels. “Afronauts” relate la conquête spatiale du côté africain.

C’est un épisode de l’histoire très peu mis en avant. En 1964, l’instituteur Edward Festus Mukuka Nkoloso a fondé l’Académie Nationale de Zambie dans le but de tourner le pays vers la conquête spatiale. Les deux acteurs connus sur ce terrain étaient alors l’URSS et les Etats-Unis. Le professeur a mis en place un programme d’entraînement spécifique aux astronautes avec des exercices simulant les conditions lunaires. Matha Mwamba est une jeune zambienne de 17 ans qui s’est proposé pour intégrer le vaisseau, devenant l’astronaute élue. Le court métrage de Frances Bodomo tourne autour de cette figure presque mythique de la martyre. Elle s’est désignée elle-même pour représenter son pays et tous scandent son nom. Mais les équipements du professeur Nkoloso seront-ils suffisants pour accomplir ce grand rêve ?

Le court métrage de Frances Bodomo met en scène la jeune mannequin Diandra Forrest et installe une atmosphère vaporeuse et tournée vers la SF. Quasiment vouée dès le départ à l’échec, la mission semble tout de même briller d’une aura presque surnaturelle à l’image de la jeune femme albinos. “Afronauts” est une superbe film illustrant un pan oublié de l’histoire, mis en bobine avec poésie et étrangeté. Il fait partie de la nouvelle vague cinématographique africaine qui expérimente à travers la culture spécifique au continent.

