"Adorables" de Solange Cicurel : entre mère et fille, la guerre est déclarée !

Lila est une jeune adolescente aimée et aimante, élevée par une mère psy qui prône la communication non violente, et qui a pour habitude de gérer. Jusqu’au jour où la crise d’adolescence pointe le bout du nez, et fait tout basculer.

La confiance est mise à mal, les deux camps s’affrontent et la nouvelle règle c’est : "Œil pour œil, dent pour dent".

Solange Cicurel, ancienne avocate, a convoqué ses souvenirs pour réaliser une comédie familiale, dynamique et drôle, qui éveillera des émotions en chacun de nous.

"Adorables", deuxième long-métrage de la réalisatrice belge Solange Cicurel, avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste et Ioni Matos, une comédie à voir en famille.