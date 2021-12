À voir : 14 courts et moyens métrages en lice pour les César 2022

La plateforme d'Arte vous propose de découvrir en libre accès une quinzaine de films présélectionnés aux César 2022.



Comme chaque année, les César annoncent une grande présélection des courts et moyens métrages : 24 films sont en lice en 2022 dans la catégorie fiction, 12 dans la catégorie animation et 12 en documentaire. Mais à moins d'arpenter régulièrement les festivals, il est peu probable que les titres de ces films vous soient familiers. Pour y remédier, Arte propose donc de découvrir jusqu’au 30 mars 14 courts et moyens métrages de la présélection sur son site. La plupart d'entre eux sont accompagnés d’un bonus : un making-of ou un entretien qui permet d’approfondir l’expérience du film.



On vous conseille de regarder notamment le court-métrage d'animation de Bastien Dubois "Souvenir, souvenir". Dans ce récit autobiographique, le réalisateur évoque sa relation avec son grand-père, et son rapport aux actes que celui-ci a pu commettre alors qu'il était soldat en Algérie. Mélange de plusieurs styles d'animation, le film passe à travers différentes formes graphiques, tantôt ultra-violentes, tantôt abstraites. À sa manière, le cinéaste rend compte de la difficulté de mettre en images l'innommable, ces secrets de guerre qui restent sous silence.



Le film fera-t-il partie des nommés ? Réponse le 26 janvier 2022. La cérémonie quant à elle se tiendra le 25 février.





Les 14 films peuvent être visionnés à cette adresse.