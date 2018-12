"A Star Is Born" en tête des nominations aux Oscars australiens

L'Académie des arts du cinéma et de la télévision australienne a dévoilé ce mardi les nommés de la huitième édition de la cérémonie. Avec cinq mentions, le film de Bradley Cooper se positionne en favori de la compétition. De bonne augure avant les Oscars dont les nominations seront annoncées le 22 janvier prochain.

Qui sera sacré meilleur film aux Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards ? "A Star Is Born" et "Vice" seront les long-métrages à battre, les deux fictions ayant respectivement réunies cinq et quatre nominations. Ils seront en concurrence avec "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody" et "Roma" dans cette catégorie.

Parmi les comédiennes mises à l'honneur, Nicole Kidman est devenue la première actrice dans l'histoire de l'événement, à être nommée la même année pour un premier et un second rôle dans deux films différents, "Destroyer" et "Boy Erased". Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("La favorite"), Toni Collette ("Hereditary"), Lady Gaga ("A Star Is Born") complètent la liste.

Chez les hommes, ont été retenues les performances de Christian Bale ("Vice"), Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Hugh Jackman ("The Front Runner"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") et Viggo Mortensen ("Green Book").

Les lauréats seront annoncés vendredi 4 janvier 2019 lors d'une cérémonie qui aura lieu à Los Angeles.