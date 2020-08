A Liège, tournage d'un film dans les conditions du covid

Un film est actuellement en cours de tournage en région liégeoise. "A l'ombre des filles" c'est le titre de ce film réalisé par le français Etienne Comar. Celui-ci raconte l 'histoire d'un professeur de chant lyrique qui a accepté la mission particulière d'animer un atelier de chant dans une prison pour femmes de la banlieue de Lille. Ce long-métrage est produit par la société liégeoise Versus Production dont l'activité était à l'arrêt depuis le début de la crise du coronavirus.

Ce tournage qui a pu démarrer en juillet nécessite des mesures d'hygiène et de sécurité très strictes qu'entend bien faire respecter Nicolas Latorraca, régisseur de plateau depuis plusieurs années et actuellement, référent covid. "Je suis un des premiers arrivés sur le lieu du tournage, telle une hôtesse d'accueil" explique Nicolas Latorraca " j'établis le premier contact avec l'équipe c'est à dire que je prends la température de chacun, je vérifie que tout le monde a son masque, le cas échéant j'en fournis. Je fais le tour du plateau, des décors et je vérifie qu'il y a du gel hydroalcoolique un peu partout. Je mets tout en place pour que les gens se sentent en sécurité et qu'on évite ainsi un nouveau foyer covid."

Cette situation est évidemment inédite. Elle engendre une logistique particulière et une charge supplémentaire de travail pour l'équipe technique qui compte près de quarante personnes chaque jour. Les contraintes sont également nouvelles pour les comédiens qui ne peuvent tomber le masque qu'une fois sur le plateau.