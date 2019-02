A la Berlinale, une jeunesse en colère tentée par la violence

Un jeune homme qui s'apprête à partir pour le jihad dans "L'Adieu à la nuit" d'André Téchiné ou des adolescents qui choisissent la vie criminelle dans "Piranhas", co-écrit par Roberto Saviano : à la Berlinale, plusieurs films montrent une jeunesse en colère, tentée par la violence ou l'extrémisme.

Dans "L'Adieu à la nuit", qui marque le retour d'André Téchiné au festival de Berlin, cette fois hors compétition -- trois ans après "Quand on a 17 ans", en lice pour l'Ours d'or--, Catherine Deneuve incarne une grand-mère dont le petit-fils (Kacey Mottet Klein) a décidé de faire le jihad en Syrie avec sa petite amie (Oulaya Amamra, de "Divines").

Alors qu'il dit à sa grand-mère qu'il va au Canada, elle finit par découvrir la vérité et va tout faire pour l'empêcher de partir.

Co-écrit par Léa Mysius (réalisatrice d'"Ava"), ce film très documenté qui se déroule sur quelques jours est nourri notamment par le livre "Les Français jihadistes" du journaliste David Thomson.

André Téchiné y décrit, comme avait pu le faire Marie-Castille Mention-Schaar dans "Le Ciel attendra", le processus de radicalisation, la détermination et le discours d'un jeune qui a choisi de rejoindre le groupe Etat islamique.

"C'est un garçon qui est très, très en colère", a expliqué Catherine Deneuve mardi, lors d'une conférence de presse. "A partir du moment où je découvre qu'il est radicalisé, j'essaie de le comprendre et de ne pas le juger".

"Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une espèce de champ/contre-champ entre cette parole extrêmement dangereuse et violente, et un personnage féminin très enraciné, très terrien", joué par Catherine Deneuve, a souligné André Téchiné, qui aime dépeindre la jeunesse et ses tourments.

"J'ai voulu montrer dans le film à quel point, pour ces personnages qui sont embarqués pour se déraciner, l'apprentissage de la religion et la préparation militaire sont devenus leur raison de vivre", a ajouté le réalisateur, qui dit avoir voulu se pencher également sur le "thème de la sortie de l'enfance et de l'adolescence".