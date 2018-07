“A Joy Story” : 3 minutes de bonheur et de compassion en animation

Mis en ligne en mars 2018, il n’est pas trop tard pour (re)découvrir ce joli court métrage bienveillant et gagnant de l’Oscar du meilleur film d’animation.

Pure avait déjà parlé de ce “beau court métrage qui séduit les internautes”, A Joy Story est encore visible sur YouTube. Pour ceux à qui il aurait échappé, le petit film a été décoré de l’Oscar du Meilleur Film d’Animation en 2018. Réalisé par les cinéastes Kyra Buschor, Constantin Paeplow et Kenneth Kuan, “A Joy Story : Joy and Heron” ne dure que 3 minutes mais est empli de bons sentiments. Plus de 470.000 personnes ont déjà visionné le court métrage.

L’histoire est celle d’un jeune chien qui accompagne son maître pour la première fois à bord de son bateau. Alors que l'homme commence à armer sa canne à pêche, le petit canidé blanc se met à aboyer sur un héron. Le volatile est venu chiper quelques vers mais le pêcheur ordonne au chien de se taire pour ne pas faire fuir les poissons. Le héron de son côté a réussi à subtiliser des vers et à pêcher, il nourrit ses petits avec son butin. Le chien est émerveillé par la magie de la nature et n’en veut plus du tout au grand échassier qui vient d’ailleurs faire une offrande au maître et à son fidèle compagnon. Le court métrage joliment nommé “A Joy Story” en rapport avec le nom du chien et l’atmosphère pleine de compassion montre comment la vie peut prendre une autre tournure lorsqu’on la regarde différemment.

“A Joy Story” est à voir ci-dessous :