" A good man" : le film qui aborde la question de la parentalité chez les personnes transgenres

Peu à peu, la visibilité des personnes trans semble avancer à l'écran: "A Good Man", en salles mercredi, fait un pas de plus en ce sens avec Noémie Merlant dans le corps d'un homme qui tombe "enceint".

Son personnage, Benjamin, est né dans un corps féminin. En couple avec Aude (interprétée par l'actrice et chanteuse Soko), il a déjà largement entamé sa transition: il a changé de prénom et son corps est celui d'un homme, avec barbe et voix grave.

Mais lorsqu'Aude apprend qu'elle ne pourra pas tomber enceinte, Benjamin décide de retarder une étape cruciale de sa transition, l'hystérectomie (retrait de l'utérus), pour porter leur enfant.