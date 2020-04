A Global Film Festival réunira en ligne les grands festivals de cinéma, Cannes, Venise, ou Berlin

Le festival "We Are One: A Global Film Festival" (nous sommes un: un festival mondial du film) se tiendra du 29 mai au 7 juin en ligne et proposera des longs métrages, des courts métrages, des documentaires, de la musique et des tables rondes virtuelles - © capture d'écran YouTube

WE ARE ONE: A Global Film Festival - 28/04/2020 Discover and watch films during this first ever 10-day global film festival co-curated by over 20 film festivals from across the world. All funds raised during the festival will benefit COVID-19 relief funds. Subscribe to this channel for the latest information on film, talks and schedule. The festival will feature programming curated by the Annecy International Animation Film Festival, Berlin International Film Festival, BFI London Film Festival, Cannes Film Festival, Guadalajara International Film Festival, International Film Festival & Awards Macao (IFFAM), Jerusalem Film Festival, Mumbai Film Festival (MAMI), Karlovy Vary International Film Festival, Locarno Film Festival, Marrakech International Film Festival, New York Film Festival, San Sebastian International Film Festival, Sarajevo Film Festival, Sundance Film Festival, Sydney Film Festival, Tokyo International Film Festival, Toronto International Film Festival, Tribeca Film Festival and Venice Film Festival.