À découvrir en ligne : "Femmes rurales en mouvement", un documentaire engagé

Les ciné-clubs vous manquent ? À défaut de pouvoir aller en salles, vous pouvez toujours vous rendre en ligne, où de nombreuses associations continuent de donner vie au septième art.

C'est le cas par exemple du collectif "Elles Tournent", qui a mis en place une édition 2020 du ciné-club "Elles s'engagent". Pour cette année très particulière, l'association propose, pendant une semaine, de voir gratuitement le film "“Femmes rurales en mouvement”. Réalisé en 2017 au Brésil par Héloïse Prévost, le documentaire nous emmène à la rencontre de quelques membres du "Mouvement de la femme travailleuse rurale du Nordeste", un groupe de femmes qui se battent à la fois pour leurs droits, mais aussi pour une agriculture plus respectueuse de la nature.



Face à la caméra de la cinéaste, elles expriment leur conviction avec une spontanéité et une ardeur contagieuse. On comprend vite à les écouter qu'il est aussi important pour elles de prendre soin de la Terre que de l'une de l'autre — des valeurs qui les placent en opposition avec leur mari, leur famille et leur entourage, mais les unissent. Les voir s'épanouir grâce à la sororité est un spectacle aussi émouvant que galvanisant. Pour cette raison seule, “Femmes rurales en mouvement” mérite d'être regardé.



Une discussion intitulée " Féminisme et agroécologie " aura lieu le 17 décembre à 19h avec la réalisatrice et plusieurs intervenantes. Le débat sera retransmis en direct sur la page Facebook d’Elles Tournent.