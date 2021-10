À découvrir au festival Alimenterre : le documentaire “La part du rêve”

Dans un documentaire présenté au festival Alimenterre, le réalisateur Jean Froment s'attarde sur la vie d'une agricultrice corse qui se bat pour une existence modeste.

“Je suis en résistance malgré moi” déplore Laetizia, la jeune chevrière corse à laquelle le documentaire “La part du rêve” est consacré. Seule et munie de ses quelques idéaux, cette agricultrice a fait le choix de la simplicité en transformant le terrain familial en une petite bergerie. Un choix qui s'est vite révélé douloureux, tant son chemin de traverse est devenu une anomalie sur la terre de ses ancêtres. Parce que son terrain donne vue sur la mer, il est accaparé de toute part : par le puissant agriculteur de la région, mais aussi et surtout par le tourisme de masse, qui fait pousser des piscines là où, selon elle, devrait pousser les plantes.



Envahie par les lotissements, les résidences secondaires et d'autres entreprises commerciales, elle tente de résister à sa manière, c'est-à-dire avec simplicité et modestie : en maintenant son mode de vie. Elle qui n'est pas officiellement reconnue comme agricultrice car elle n'a ni le nombre d'hectares ni le nombre d'animaux suffisant pour être considérée comme telle, se contente d'une culture et un élevage de petite taille. Juste assez pour vivre. Sa démarche force le respect, et le documentaire lui rend bien, faisant d'elle un exemple à suivre.



Mais si sa ténacité a de quoi provoquer l'admiration, son désespoir a tout pour fendre le cœur. Que son existence alternative pleine d'humilité soit assaillie de toute part paraît absurde. Il se dégage d'elle une vraie amertume devant ce milieu qui ne prend pas soin de sa terre. Adoptant le point de vue et le regard de l'agricultrice corse, le film de Jean Froment articule avec simplicité sa résistance résignée, et nous propose un émouvant portrait de cette femme qui ne se bat pas pour changer le monde, mais simplement pour construire sa “part du rêve”. C'est peu, mais c'est déjà beaucoup.

“La part du rêve” sera projeté le samedi 16 octobre au Kinograph à 17h.