A Cannes, du cinéma plein les oreilles

Deux films qui montrent, en noir et blanc, comment des musiques venues de l'Ouest pouvaient, ou non, se faire entendre de l'autre côté du rideau de fer, à Leningrad au début des années 80 ou en Pologne dans les années 50 et 60.

Sur les 21 films en compétition pour la Palme d'or, 19 comptent des musiques originales. En revanche, "Le Livre d'image", de Jean-Luc Godard, et "Plaire, aimer et courir vite", de Christophe Honoré, avec ses morceaux des années 90, n'utilisent eux que des musiques existantes, indique Vincent Doerr, créateur du Cannes Soundtrack, une distinction créée en 2010 pour la meilleure bande originale parmi les postulants à la Palme d'or.

Trop ou pas assez?

Au-delà d'une récompense, la volonté est de "faire exister" la musique pendant la quinzaine avec aussi des rencontres organisées avec des compositeurs comme cette année avec Khaled Mouzanar (pour "Capharnaüm" de Nadine Labaki) ou Morgan Kibby (pour "Les Filles du soleil" d'Eva Husson).

L'occasion, pour Morgan Kibby, de défendre par exemple le parti pris musical de ce film sur des combattantes kurdes, où la bande originale prend beaucoup de place et vient surligner les moments de tension.

Avec le risque, admet la musicienne américaine, de se faire taxer de "kitsch" par certains: "Dans le cinéma français, on ne veut pas autant de musique, c'est davantage une approche américaine", dit celle qui se considère au service des réalisateurs.

La musique au cinéma, "ingrédient indispensable", est souvent une question de dosage, rappelle Olivier Nuc, spécialiste musical au Figaro, l'un des 26 jurés du Cannes Soundtrack cette année.

"On peut rater un film avec une mauvaise musique... Quand elle prend trop d'importance, même si elle est bonne, c'est généralement mauvais signe, ça masque quelque chose. Et d'autres fois, on ne la remarque même pas", souligne le journaliste qui, pour sa part, est tombé sous le charme des guitares de "Leto" et de la voix de Joanna Kulig dans "Cold War".