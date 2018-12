"A Beautiful Day in the Neighborhood", le film de Tom Hanks a trouvé son titre

Sony Pictures a dévoilé le titre de son prochain projet, un long-métrage sur l'animateur de télévision américain Fred Rogers qui sera incarné par Tom Hanks.

Le film était jusqu'alors appelé "Projet sans titre Mr. Rogers / Tom Hanks". Ce sera désormais "A Beautiful Day in the Neighborhood", réalisé par Marielle Heller ("Can You Ever Forgive Me ? ", "The Diary of a Teenage Girl") et écrit par Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster.

Cette fiction est inspirée de l'amitié réelle entre Fred Rogers (Tom Hanks), présentateur star de l'émission pour enfants "Mister Rogers' Neighborhood", et le journaliste Tom Junod (Matthew Rhys). Ce dernier accepte à contrecoeur d'écrire l'histoire de cette icône de la télévision. Un travail qui va bouleverser sa vision de la vie. Chris Cooper, Tammy Blanchard et Sakina Jaffrey font également partie de la distribution.

"A Beautiful Day in the Neighborhood" sortira le 18 octobre 2019 aux Etats-Unis. A noter que Fred Rogers a déjà été l'objet d'un documentaire à succès intitulé "Won't You Be My Neighbor ?" et dirigé par Morgan Neville.