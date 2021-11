6e édition du TEFF – The Extraordinary Film Festival à Namur

La 6e édition de The Extraordinary Film Festival (TEFF) se tiendra du 10 au 14 novembre 2021 au Delta à Namur, mais aussi dans 6 villes à partir du 26 octobre.

plus d’infos sur le programme sur le site du TEFF

Ce festival s’adresse au grand public mais aussi aux professionnels et aux personnes concernées. Il propose une sélection internationale de films de fiction et documentaire de qualité, centrés sur les réalités et les capacités des personnes en situation de handicap afin de "changer notre regard". Le festival propose aussi des conférences et spectacles.

66 films sélectionnés, 21 pays représentés, compétitions, 5 conférences rencontres (dont Josef Schovanec (chroniqueur atypique) et Adda Abdelli de la série Vestiaires sur France 2), 1 concert (Lou B., demi-finaliste de The Voice Belgique 2021), 1 one-man-show (Valentin Reinehr – humoriste bègue, finaliste de La France a un Incroyable Talent) sont au programme de ce festival 100% accessible à tous (sous-titrage, audiodescription, accessibilité des lieux).

Le TEFF connaît un succès public grandissant à chaque édition, au point d’être l’événement du genre le plus important dans le monde tant en termes de fréquentation que de réputation (7300 entrées en 2019).

Le COVID SAFE TICKET sera d’application pour l’ensemble de l’événement.

Soyez curieux, regardez la bande-annonce et découvrez le programme alléchant sur https://teff.be/