"6 Underground" : Mélanie Laurent au casting du film de Michael Bay

Netflix a annoncé ce mercredi que Mélanie Laurent ("Inglorious Basterds") et Payman Maadi ("Une Séparation") rejoignaient le casting de "6 Underground", déjà composé de Ryan Reynolds et de Manuel Garcia-Rulfo.

Réalisé par Michael Bay ("Armageddon", "Transformers"), "6 Underground" vient d'une idée originale des scénaristes et producteurs Rhett Reese (G.I. Joe: Conspiration) et Paul Wernick ("Zombieland"). Ils collaboreront de nouveau avec Ryan Reynolds, après "Deadpool" et "Deadpool 2".

L'acteur sera entouré - entre autres - de Mélanie Laurent et de Payman Maadi. Ce ne sera pas le premier film anglophone de la star française qui a déjà tourné dans "Inglorious Basterds" (Quentin Tarantino), "Beginners" (Mike Mills) ou encore "Enemy" (Denis Villeneuve). Elle vient également de diriger son premier film dans la langue de Shakespeare, "Galveston", avec Elle Fanning et Ben Foster, dans les salles françaises le 10 octobre 2018.

Si aucun détail sur le script de "6 Underground" n'a encore été révélé, le tournage commencera ce mois-ci pour une diffusion sur Netflix l'année prochaine.

Mélanie Laurent était récemment à l'affiche du "Retour du Héros" de Laurent Tirard sorti en février 2018. Elle donnait la réplique à Jean Dujardin.