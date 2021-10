6 ème édition du festival du film de comédie de Liège : une sélection internationale

Baraki - Trailer - Séries belges - 01/09/2021 Lorsqu’il apprend qu’il va devenir père, Yvan va tout faire pour devenir une meilleure version de lui-même. Et pour l’aider, il peut compter sur le soutien indéfectible de son clan : la famille Berthet. La famille Berthet, c’est Jess la jeune championne de boxe, Timmy l’adolescent aux penchants transgressifs, Larissa la mère de famille protectrice et tonitruante, et surtout Didier, son frère de coeur, passionné de tuning SPL et par dessus tout de Cynthia, sa queen girly et sexy avec laquelle il forme le couple le plus explosif de Marsoux. Malheureusement pour Yvan, un trafiquant de drogue local, un flic revanchard, une belle-mère machiavélique et un bourgmestre véreux en ont décidé autrement.