4 séances gratuites en plein air du BSFF

La fête du court métrage propose quatre séances gratuites et en plein air du 2 au 5 mai, ça se passe au Mont des Arts.

En parallèle de sa programmation, l’équipe du Brussels Short Film Festival a concocté quatre soirées entièrement gratuites pour les amateurs de cinéma ou pour ceux qui voudraient découvrir les talents du court métrage. Les séances “best of” auront lieu les 2, 3, 4 et 5 mai à 21h30 au Mont des Arts et proposent une ribambelle de films belges mais aussi français, ivoiriens, suédois et hollandais. Situé en hauteur avec une jolie vue sur toute la ville, le Mont des Arts n’a pas été choisi au hasard mais si le temps n’est pas au beau fixe, les projections seront rapatriées au Chapiteau Place Fernand Cocq.