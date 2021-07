36e Festival International du Film de Mons – du 9 au 16 juillet

En trois décennies, le Festival International du Film de Mons est devenu un lieu incontournable des grands rendez-vous du cinéma belge. Ce sont plusieurs milliers de longs et courts métrages provenant des quatre coins du monde qui ont été projetés durant l’événement dans les salles de cinéma montoises, accompagnés très souvent par les réalisateurs, acteurs, actrices et producteurs.

Un rendez-vous cinématographique en mouvement, dynamique, et attractif pour le grand public et les cinéphiles.

L'affiche du festival © DR

Un festival de cinéma au thème universel

Créé en 1984, le Festival de Mons explore depuis trois décennies le thème de " l’Amour " au cinéma à travers une programmation internationale composée d’un grand nombre de films inédits et dans laquelle se rejoignent qualité et plaisir de cinéma.

Un espace de rencontre en plein renouveau

Relancé en 2019 par une nouvelle équipe et une nouvelle dynamique, le Festival de Mons est un rendez-vous cinématographique interculturel et intergénérationnel, un espace de rencontre pour le grand public et les cinéphiles venus partager les émotions du grand écran et rencontrer des personnalités du cinéma.

Un événement international ancré dans une ville qui aime la culture

Riche d’une longue histoire et d’une identité singulière, le festival rayonne depuis plusieurs décennies sur le plan international. C’est ainsi près de 4000 invités en provenance de tous les continents qui ont foulé les pavés d’une ville devenue Capitale Européenne de la Culture en 2015.