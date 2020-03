35ème Festival International du Film de Mons #Emotions #Love #Cinema

Du 6 au 13 mars 2020

En trois décennies, le Festival International du Film de de Mons est devenu un lieu incontournable des grands rendez-vous du cinéma belge. Ce sont plusieurs milliers de longs et courts métrages provenant des quatre coins du monde qui ont été projetés durant l’événement dans les salles de cinéma montoises, accompagnés très souvent par les réalisateurs, acteurs, actrices et producteurs.

Avec le thème de "l'Amour" décliné au sens large comme fil conducteur de sa ligne éditoriale, le Festival de Mons est un espace de rencontre entre les générations et les univers artistiques à travers l'exploration d'un cinéma international audacieux.

Le 35ème Festival de Mons se déroulera cette année du 6 au 13 mars 2020.

Au programme: près d'une centaine de films dont une grande partie inédits en Belgique et présentés en présence des équipes de films, des conférences, des hommages à des personnalités du cinéma, des rencontres spécifiques, des séances associatives, un blind test, des soirées, un bar à bulles, etc...

Pour découvrir toute notre programmation et nos soirées, rejoignez notre communauté facebook via ce lien , rejoignez-nous sur Twitter et Instagram, ou suivez-nous directement sur notre site web: www.festivaldemons.be

Imagix Mons / Auditorium Abel Dubois / Théâtre Royal de Mons

Congres Hôtel Van der Valk / Wallonia Conference Center Mons

Les tarifs du Festival de Mons

PASS FESTIVAL 35 euros

+ inclus (en série limitée): le Kit Festivalier reprenant des offres et cadeaux des partenaires du Festival

PASS 4 séances (non nominatif) 20 euros

Places Ouverture/Clôture 15 euros

Ticket individuel 7 euros

Tarif étudiants 6 euros

Tarif de groupes (min. 20 pers.) 5 euros

Séances Scolaires 4 euros