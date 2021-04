3 comédies mordantes à découvrir au BIFFF

Tueurs en série, boucles temporelles et huis-clos déjanté : 3 films de l'édition en ligne du BIFFF qui font la part belle à la comédie. Si la frayeur fait partie intégrante de l'ADN du BIFFF, le rire en est un élément tout aussi essentiel. Souvent volontairement, parfois involontairement, les films proposés par le festival bruxellois prêtent à l'hilarité. C'est ce qui fait partie du charme d'une séance au BIFFF : pendant que des boyaux jaillissent à l'écran, on fait travailler ses abdominaux. Cette année, pas d'éclats de rire en public (consignes sanitaires obligent), mais l'humour a toujours sa place au BIFFF, comme l'en attestent ces trois comédies décapantes, à découvrir sur la plateforme en ligne du festival :

Voilà un film qui porte bien son nom. Mordant, mais toujours amusant, “Vicious Fun” fera office de madeleine de Proust pour les amatrices et les amateurs de films d'horreur des années 80. Baigné dans des lumières de néon et accompagné par une musique synthé irrésistible, le long-métrage nous entraîne dans un univers bigarré où des serial-killers se réunissent dans un groupe de parole, comme le font les alcooliques anonymes. Lorsqu'un geek un brin pathétique met accidentellement les pieds dans une de leurs réunions, ces tueurs en série improbables (mais terriblement divertissants) se lancent dans un jeu de massacre qui se regarde avec un plaisir indéniable. Réalisé de main de maître par le cinéaste canadien Cody Calahan, “Vicious Fun” se savoure comme un bonbon acidulé. Piquant, mais délicieux.

On pourrait reprocher beaucoup de choses à ce film japonais tourné en un seul plan-séquence : le jeu poussif de ses interprètes, le manque d'inventivité de sa mise en scène, ses mouvements de caméra très brouillons. Mais il serait dommage de s'arrêter à ces défauts devant le concept jubilatoire proposé par le film. Il est question dans “Beyond the infinite two minutes” de deux télévisions qui jouent avec l'espace-temps : l'une permet de communiquer et de voir le futur tel qu'il sera dans deux minutes, l'autre d'en faire autant avec le passé, deux minutes plus tôt. Exploitée jusqu'à la moelle, cette idée géniale donne lieu à une poignée de scènes aussi amusantes que déroutantes. Difficile de ne pas se laisser emporter par la joie bon enfant qui se dégage du film.