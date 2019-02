23 films en sélection officielle des Berlinale

Le festival du film de Berlin (7-17 février) présentera 23 productions en sélection officielle, dont 17 en compétition pour l'Ours d'or décerné par un jury présidé par l'actrice française Juliette Binoche.

Voici la liste complète des films, avec titres originaux, suivis des noms de réalisateur, acteurs principaux et du pays de production:

Sélection officielle

"L'adieu à la nuit", André Téchiné, avec Catherine Deneuve, France/Allemagne (hors compétition)

"Amazing Grace", Alan Elliott, Etats-Unis (documentaire, hors compétition)

"Der Boden unter den Fuessen", Marie Kreutzer, Autriche

"Di jiu tian chang", Wang Xiaoshuai, Chine

"Elisa y Marcela", Isabel Coixet, Espagne

"Der Goldene Handschuh", Fatih Akin, Allemagne/France

"Gospod postoi, imeto i' e Petrunija", Teona Strugar Mitevska, Macédoine/Belgique/Slovénie/Croatie/ France

"Grâce à Dieu", François Ozon, France

"Ich war zuhause, aber", Angela Schanelec, Allemagne/Serbie

"The Kindness of Strangers", Lone Scherfig, avec Zoe Kazan et Tahar Rahim, Danemark/Canada/Suède/Allemagne/France (film d'ouverture)

"Kiz Kardesler", Emin Alper, Turquie/Allemagne/Pays-Bas/Grèce

"Marighella", Wagner Moura, Brésil (hors compétition)

"Mr Jones", Agnieszka Holland, Pologne/Grande-Bretagne/Ukraine

"Ondog", Wang Quan'an, Mongolie

"The Operative", Yuval Adler, avec Diane Kruger et Martin Freeman, Allemagne/Israël/France/Etats-Unis (hors compétition)

"La paranza dei bambini", Claudio Giovannesi, Italie

"Repertoire des villes disparues", Denis Cote, Canada

"Synonymes", Nadav Lapid, France/Israël/Allemagne

"Systemsprenger", Nora Fingscheidt, Allemagne

"Ut og staeler hester", Hans Petter Moland, Norvège/Suède/Danemark

"Varda par Agnès", Agnès Varda, France (documentaire, hors compétition)

"Vice", Adam McKay, avec Christian Bale et Amy Adams, Etats-Unis (hors compétition)

"Yi miao zhong", Zhang Yimou, avec Zhang Yi et Fan Wei, Chine

Sélection parallèle

"ANTHROPOCENE: The Human Epoch", Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier et Edward Burtynsky, Canada (documentaire)

"The Boy Who Harnessed The Wind," Chiwetel Ejiofor, Grande-Bretagne

"Brecht", Heinrich Breloer, Allemagne/Autriche

"Celle que vous croyez", Safy Nebbou, avec Juliette Binoche, France

"El Norte", Gregory Nava, Etats-Unis

"Es haette schlimmer kommen koennen - Mario Adorf", Dominik Wessely, Allemagne (documentaire)

"Gully Boy", Zoya Akhtar, avec Ranveer Singh et Alia Bhatt, Inde

"Lampenfieber", Alice Agneskirchner, Allemagne (documentaire)

"Peter Lindbergh - Women Stories", Jean Michel Vecchiet, Allemagne (documentaire)

"Photograph", Ritesh Batra, Inde/Allemagne/Etats-Unis

"Watergate - Or: How We Learned to Stop an Out of Control President", Charles Ferguson, Etats-Unis (documentaire)

"Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour", Cordula Kablitz-Post, Allemagne (documentaire)

Pour plus d'infos, rendez-vous sur leur site officiel