2019, une année record au box-office pour Disney ?

En dépassant les 5 milliards de dollars de recettes ces trois dernières années, Disney a affirmé son statut de leader à Hollywood. Si la compagnie de Mickey s'est largement imposée en 2018 avec "Avengers : Infinity War", 2019 pourrait être encore plus fructueuse. Entre le nouvel épisode de "Star Wars", les prochains films Marvel ainsi que les remakes de "Mary Poppins", "Dumbo", "Aladdin" ou encore "Le Roi Lion", Disney pourrait réaliser des records au box-office.

À 90 ans, l'empire de la petite souris ne s'est jamais aussi bien porté. Face à l'explosion des nouvelles plateformes de streaming, Disney n'avait pas d'autres solutions que de se réinventer pour concurrencer Netflix et Amazon Prime Video. 2019 s'annonce comme une année charnière pour l'entreprise qui possède tous les ingrédients pour distancer, à nouveau, ses concurrents grâce à ses nombreux projets.

Le come-back des classiques

Disney entamera l'année 2019 dès le 19 décembre prochain avec le retour de sa célèbre nounou, Mary Poppins, désormais incarnée par Emily Blunt. "Le Retour de Mary Poppins" ne sera que le premier film d'une longue liste de réinterprétations modernes des classiques du studio aux grandes oreilles.

Après "La Belle et la Bête", "Le Livre de la jungle" ou "Alice au pays des merveilles", Disney égrainera au fil de l'année "Dumbo" (27 mars), vu par Tim Burton, "Aladdin" (22 mai), avec Will Smith en génie sous la direction de Guy Ritchie, et "Le Roi Lion" (17 juillet) façon Jon Favreau, avec Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen et Chiwetel Ejiofor au casting vocal.

Une nouvelle super-héroïne

Valeurs surs du studio qui rapportent gros chaque année, les super-héros reviendront évidement en 2019, à commencer par les "Avengers", grands gagnants de l'année 2018 avec plus de 2md$ de recettes au box-office. Le quatrième volet, toujours piloté par les frères Russo, se dévoilera le 24 avril.

Auparavant, les spectateurs et amateurs de l'univers Marvel découvriront une nouvelle héroïne, "Captain Marvel" (6 mars), incarnée par l'actrice oscarisée Brie Larson. Jude Law et Samuel L. Jackson participeront à cette nouvelle aventure qui devrait donner le change à "Wonder Woman" des studios Warner.

Autre poids lourd de l'industrie cinématographique, "Star Wars" reviendra le 18 décembre pour un neuvième épisode encore sans titre. Après l'immense succès du "Réveil de la force" (2md$ au box-office), J.J. Abrams est de retour devant la caméra pour la suite de l'épisode VIII, "Les Derniers Jedi", qui avait moins bien fonctionné que son aîné avec 1,3md$ de recettes mondiales.

Le retour de "La Reine des neiges"

Pour les plus jeunes, ou les spectateurs qui ont gardé leur âme d'enfant, le rendez-vous est pris dès le 13 février avec "Ralph 2.0", suite du film d'animation "Les Mondes de Ralph" sorti en 2012. Déjà disponible aux Etats-Unis, ce deuxième opus a réalisé un excellent démarrage à l'occasion du week-end de Thanksgiving.

Le 26 juin, le public découvrira la suite des aventures de Woody et Buzz l'éclair avec un quatrième volet de "Toy Story" très attendu. Il faudra patienter jusqu'au 20 novembre pour aller voir "La Reine des neiges 2", suite du plus gros succès historique pour un film d'animation (1,27md$ en 2013). Sans oublier l'arrivée de "Artemis Fowl" (14 août), adaptation des romans de l'Irlandais Eoin Colfer par Kenneth Branagh.

L'année 2019 de Disney sera également marquée par le lancement de sa plateforme de streaming, baptisée Disney+, vraisemblablement en fin d'année.