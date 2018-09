16mm² : Les miniatures bourguignonnes

Le 20 septembre, la galerie Sterput à Bruxelles sera le théâtre d’une projection tout à fait étonnante, pour les amateurs du genre.

“16mm²”, ce sont des soirées cinéma classées sous le signe de l’étrange. Grâce à la collection incroyable de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’asbl E² a eu cette brillante idée d’organiser des projections à la galerie Sterput. Une manière de redonner vie à des archives surannées, anonymes mais emplies de charme. Ces films sont un peu le miroir d’une époque et si les effets spéciaux sont aujourd’hui totalement dépassés ou les techniques archaïques, c’est l’occasion pour tous de découvrir, sourire en coin, une partie de l’histoire du cinéma.

Le film ”La fleur des histoires” (Les miniatures bourguignonnes de la Bibliothèque royale de Belgique) de Frédéric Geilfus sera proposé à la projection le 20 septembre à 18h. Le documentaire datant de 1967 dure 17 minutes et raconte le quotidien du XVe siècle sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Le premier a beaucoup oeuvré pour la diffusion du livre et de la culture en générale.

La projection se fera dans le cadre de l'exposition collective "Là-bas".