"16 Days 16 Films" : une initiative pour dénoncer les violences faites aux femmes à travers des courts métrages

Le monde du cinéma s’engage pour la cause des femmes. Pour dénoncer les violences faites à l’égard des femmes, la compétition "16 DAYS 16 FILMS" projettera pendant 16 jours des courts métrages engagés réalisés par des femmes provenant de six pays différents. Cette année, les 16 heureuses élues ont jusqu’au 8 octobre pour déposer leur projet.

Le 25 novembre marquera la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. En prévision, l’initiative solidaire "16 DAYS 16 Films" proposera une compétition de courts-métrages de réalisatrices sur le thème des violences faites aux femmes.

L’appel à candidatures a d’ores et déjà été lancé et durera jusqu’au 8 octobre prochain. Les réalisatrices peuvent déjà déposer leur projet sur le site de l’événement. Pour cette nouvelle édition, le Mexique et les Etats-Unis rejoignent pour la première fois l’initiative, aux côtés de la France, le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Italie.

Une compétition qui ne concernera que les réalisatrices, et à toute personne s’identifiant en tant que femme, produisant un court-métrage engagé et pédagogique dénonçant et luttant contre les violences faites aux femmes. Les films ne devront pas faire plus de 20 minutes et pourront être réalisés avec n’importe quel support, aussi bien avec une caméra qu’un smartphone. "Ils peuvent être de tout genre, traditionnels ou expérimentaux."

Un jury indépendant récompensera trois d’entre elles, et les gagnantes se verront offrir un soutien financier tandis que la lauréate décrochera "la possibilité de créer le prochain message d’intérêt général UK Says No More, une campagne nationale de sensibilisation sur les violences conjugales et sexuelles au Royaume-Uni.", décrit le communiqué de presse.

Diffusés en ligne entre novembre et décembre

Les noms des 16 finalistes retenues seront annoncés mi-novembre. Pour le moment, la compétition n’a pas dévoilé de date exacte, mais l’annonce devrait se dérouler avant le 25 novembre. En effet, à partir de cette date et ce jusqu’au 10 décembre, un court-métrage sera diffusé par jour pour sensibiliser à la cause des femmes victimes de violences. Chaque année, l’ONU Femmes mobilise pendant 16 jours des actions "visant à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles partout dans le Monde", explique le communiqué. Ce jour a été créé par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations en 1991.

Les courts-métrages seront projetés sur les plateformes de la Fondation Kering et celle de Modern Films ainsi que par des associations partenaires de l’événement telles que En avant toute(s) en France, Chayn Italia en Italie, Fondo Semillas au Mexique et National Network to End Domestic Violence aux Etats-Unis. Toutes ces associations ont comme combat les violences sexistes et viennent en aide aux survivantes.

L’initiative "16 DAYS 16 FILMS" a été lancée en 2018 par l’agence britannique de production, de distribution et de cinéma événementielle Modern Films qui fut rejointe par la Fondation Kering un an plus tard afin de faire rayonner internationalement ce rendez-vous cinématographique engagé. D’après la fondation, qui lutte contre les violences faites aux femmes de toutes cultures et classes sociales, une femme sur trois est ou en sera victime au cours de sa vie.

Le trailer des films présentés l’an passé