"Victoria" : California City, ville fantôme

Pour leur documentaire "Victoria", les réalisatrices belges Liesbeth De Ceulaer, Sofie Benoot et Isabelle Tollenaere sont allées filmer un recoin abandonné de l'Amérique.



Il est question de rêves à l'abandon dans le documentaire contemplatif "Victoria".



Celui d'une ville d'abord, la troisième plus grande de Californie, qui malgré ses milliers de rues a tout d'une ville fantôme. Créée dans les années 50, California City a été construite pour devenir un second Los Angeles, mais ne compte aujourd'hui que quelque 12 000 habitants qui ne semblent guère heureux d'y vivre. Nombreux d'entre eux travaillent d'ailleurs à son entretien, une tâche titanesque et vaine tant les installations vétustes y abondent.



C'est sur la vie un peu fanée d'une poignée d'habitants de California City que s'attardent les cinéastes Sofie Benoot, Isabelle Tollenaere et Liesbeth De Ceulaer. Accompagnant caméra à l'épaule leurs personnages, elles saisissent avant tout leur ennui dans cette ville désertique où l'on marche sans destination. Certains, comme Lashay, avouent éprouver beaucoup de désarroi face à cette ville abandonnée. Mais pour lui comme pour tant d'autres, l'ennui de California City est préférable à la violence des rues de Los Angeles. Mieux vaut les "tumbleweeds" que les balles de la police.



Dans cette ville désertique, les personnages de "Victoria" font penser aux pionniers qui les ont précédés : des gens qui, en quête d'une vie meilleure, se résignent à un recoin inhospitalier de l'Amérique. California City a d'ailleurs parfois des allures de décor de western.



Si modernité il y a dans cette ville, c'est chez ses habitants qu'on peut la trouver. Figures émouvantes et attachantes, les personnages de "Victoria" filment volontiers leurs vies grâce à leur téléphone, nous laissant entrevoir avec ces vidéos un peu de leur quotidien, mais aussi de leurs rêves, que la poussière de California City n'a pas complètement enseveli.

"Victoria" est disponible sur la plateforme VOD Sooner.