Un Ramdam festival condensé sur 2 jours à Tournai cette année

Mercredi 9 et jeudi 10 juin sera l’occasion de voir une partie de la programmation du Ramdam Festival qui a été contraint d’annuler en janvier pour cause de crise sanitaire. Tous les efforts pour mettre en œuvre cet événement subsistent et l’équipe du festival propose de vivre cette 11e édition pendant deux jours à l’IMAGIX de Tournai.

Au programme : 2 jours de films, 2 salles, 18 films et 24 séances au total. La mission du Tournai Ramdam Festival est de susciter le débat et d’appeler à l’ouverture d’esprit grâce au 7e art. Sa programmation permet d’aborder des sujets très divers, souvent dramatiques, souvent difficiles mais toujours avec finesse et justesse.