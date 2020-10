Un court-métrage de l'IAD remporte un Oscar

C’est aujourd’hui que l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences remet, en ligne, ses "Oscars étudiants" qui récompense les meilleurs films de fin d’études. Et pour la première fois, la Belgique repartira avec une récompense, grâce au court métrage I Was Still There When You Left Me, qui sera diffusé ce mercredi soir à 22h35 sur la Trois.

Le court-métrage de Marie Mc Court fait écho à la catastrophe de la tour Grenfell, à Londres en 2017. L’incendie de l’immeuble de logements sociaux avait fait 79 morts et poussé de nombreux pays à revoir leurs normes de sécurité dans ce type de bâtiments.

I Was Still There When You Left Me nous fait vivre une catastrophe similaire du point de vue d’une fillette, Lila, qui se pense responsable du brasier. On est très loin du film catastrophe style La tour infernale, Marie Mc Court pose sa caméra à la hauteur de Lila, et le drame est bien plus suggéré par le son que par l’image.

D’une grande puissance narrative, distillée en quelques minutes seulement, le film a séduit le jury des 47ème Student Academy Awards. Au total, 18 étudiants recevront une prestigieuse statuette. Cette année, la compétition a reçu un total de 1474 participations.

I Was Still There When You Left Me, produit par MédIADiffusion, l’atelier de production de l’Institut des Arts de Diffusion (IAD), est récompensé dans la catégorie des meilleurs films d’école narratifs.

C’est la première fois que la Belgique remporte un prix aux Student Academy Awards depuis leur création en 1972. Les gagnants des Student Academy Awards sont éligibles pour les Oscars 2021 dans les catégories du meilleur court métrage d’animation, du meilleur court métrage de fiction et du meilleur court métrage documentaire. De grands noms du cinéma, tel que Robert Zemeckis, Spike Lee ou Cary Fukunaga ont été récompensés par le prix à leurs débuts.

I Was Still There When You Left Me est à découvrir ce soir à 22h35 sur la Trois.