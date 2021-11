"Stalingrad, avec ou sans nous ?" : un documentaire sur l'impact du métro 3 à Bruxelles

Depuis 2010, le Centre Vidéo de Bruxelles organise des Ateliers Urbains. Le principe est simple : avec l'aide d'un animateur, des personnes sans expérience de la caméra tournent un documentaire sur une facette de Bruxelles qui leur tient à cœur. Une petite vingtaine de films ont déjà été réalisés sous cette forme, explorant par le cinéma l'urbanisme, les dynamiques de l'espace public et les rapports sociaux de lieux de la capitale comme Flagey, Saint-Géry, etc. Le dernier né des Ateliers Urbains, titré "Stalingrad, avec ou sans nous ?", donne ainsi la parole aux habitants de ce quartier populaire menacé par une "revitalisation".



Il est en effet prévu qu'une nouvelle station de métro soit installée dans le quartier de Stalingrad — un grand projet que les auteurs du documentaire ne voient pas d'un bon œil. On le comprend vite, ils ont peur d'être ensevelis sous ce grand chantier en cours qui va transformer l'espace urbain. Caméras et micros en mains, ils évoquent les nuisances sonores et les problèmes de canalisations engendrés par les travaux, mais surtout la situation des commerces, qui n'ont souvent pas d'autres choix que de fermer leurs portes. "Est-ce que ça se passerait avec la même brutalité à Auderghem, où j'ai grandi ?" se demande l'un des réalisateurs du documentaire. Le mot plane sur tout le film, avant d'être finalement prononcé : gentrification, un terme qui désigne la transformation de quartiers populaires avec à l'arrivée de catégories sociales plus favorisées.