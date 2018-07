Sixième Festival du Cinéma belge à Nîmes et en Garrigue du 13 au 20 juillet

La sixième édition du Festival du Cinéma belge à Nîmes et en Garrigue se déroulera du 13 au 20 juillet en plein air. L'événement gratuit et éclectique a été imaginé par Méryl Fortunat-Rossi, réalisateur, scénariste et directeur de la photographie belge originaire de Nîmes.

Le festival s'ouvrira au Sémaphore de Nîmes avec "Nos batailles" de Guillaume Senez et se poursuivra à Uzès et ses environs. Au programme, figurent entre autres en avant-première "Une part d'ombre" de Samuel Tilman et "Drôle de père" d'Amélie Van Elmbt.

Des courts métrages pour enfants et adultes ainsi qu'un karaoké franco-belge sont également prévus au programme.

Le nouveau documentaire de Valéry Rosier et Méryl Fortunat-Rossi sur le Tour de France et ses passionnés est quant à lui programmé en clôture de l'événement.

