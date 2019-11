"Restored !", une cure de jouvence pour les films de la Cinematek

Du 20 au 30 novembre, la Cinémathèque Royale de Belgique propose un cycle de 30 films restaurés.



Les habitués de la Cinematek le savent très bien : aussi soigneusement conservés soient-ils, les films du passé subissent inévitablement les dommages du temps. Pellicules couvertes de griffures et bandes sonores détériorées sont récurrentes nombreuses projections dans cette prestigieuse institution bruxelloise. Cela fait partie du charme de ces copies qui sentent bon la naphtaline. Mais la nostalgie a ses limites, et pour ne pas perdre complètement ce qu'était le film à l'origine, il importe d'agir au-delà de la "simple" conservation.



C'est pourquoi une des missions de la Cinematek est aussi de restaurer les films. La rénovation est souvent de longue haleine, nécessitant un soin et une expertise très particuliers. C'est afin d'honorer leur travail, et celui de restaurateurs de par le monde que le cinéma organise un cycle de films auquel on a donné une cure de jouvence : "Restored !". Du 20 au 30 novembre, une trentaine de films se succéderont dans des copies restaurées par la Cinematek, ou par d'autres institutions.



Parmi les œuvres programmées, on trouve évidemment du cinéma belge avec "La Captive", adaptation de Proust par la réalisatrice Chantal Akerman et le court-métrage "Il court...il court le monde" des frères Dardenne, mais aussi des films japonais tels que "Taipei Story" et "Le Château sous le vent et les nuages", dont l'unique copie au monde a été retrouvée et restaurée à la cinémathèque. Le cycle donne une place de choix aux grands classiques ("La Ronde", "Le Jour se Lève", "Solaris" pour n'en citer que quelques-uns) comme aux œuvres moins connues. On pourra par exemple y voir "De quelques événements sans signification", un film du cinéaste marocain Mostafa Derkaoui, censuré depuis 1974.

La programmation complète est à découvrir à cette adresse.