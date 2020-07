Rendez-vous à Angoulême pour le ciné francophone, le Belge Stephan Streker en compétition

Le cinéma francophone, dans tous ses genres, a rendez-vous du 28 août au 2 septembre à Angoulême pour le premier festival français d'importance à se tenir après l'annulation de Cannes au printemps et la crise sanitaire. Le jury sera présidé par le duo d'acteurs et réalisateurs Benoît Délepine et Gustave Kervern, et devra départager les dix films en sélection officielle dont "L'ennemi" du Belge Stephan Streker. Trois productions n'ont cependant pas encore été choisies, ont précisé les organisateurs jeudi.

plus d'infos sur le site officiel du festival

"On s'est battus à mort" pour que cette édition du festival ait lieu, a expliqué à l'AFP Marie-France Brière, l'un des deux délégués généraux de ce festival, qui a lieu juste avant celui de Deauville consacré au cinéma américain. "Ce n'était pas possible que la saison recommence à Deauville, avec les Américains ! ", a-t-elle souri : "On s'est battu pour que la francophonie gagne".