Rencontre avec Jean-Benoît Ugeux, Magritte du Meilleur acteur dans un second rôle

Son visage est familier des cinéphiles belges et son nom gagne en notoriété. Récompensé du Magritte du Meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans "Le Fidèle", Jean-Benoît Ugeux, qu'on a notamment pu voir dans "Les Rayures du Zèbres" et "La Trêve", a de multiples projets pour l'avenir. Il a accepté d'en parler avec David Hainaut pour Cinergie, à son domicile saint-gillois. Rencontre.