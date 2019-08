Première mondiale à Toronto pour le film belge "The Barefoot Emperor"

"The Barefoot Emperor" des réalisateurs Jessica Woodworth et Peter Brosens a été sélectionné pour le Festival international du film de Toronto (TIFF) en septembre, annonce mardi le Fonds flamand pour l'audiovisuel. Le film sera diffusé, en première mondiale, le 6 septembre dans la section Contemporary World Cinema.

"The Barefoot Emperor" est la suite de "King of the Belgians", le quatrième long métrage de Woodworth et Brosens, nominé aux European Film Awards.

Le film raconte comment le dernier Roi des Belges devient le premier empereur d'Europe. Peter Van den Begin joue à nouveau le roi Nicolas III. Après l'effondrement de son royaume dans "King of the Belgians", il est blessé à Sarajevo et se réveille dans la résidence d'été de Tito, l'ancien président de la Yougoslavie, sur une île croate. Il tente de s'échapper mais est arrêté et désigné comme premier empereur de la nationaliste Nova Europa.

"The Barefoot Emperor" a été tourné à l'automne 2018 sur les îles Brijuni en Croatie.

"Nous sommes très honorés de pouvoir représenter notre pays dans un des plus grands festivals", ont réagi Jessica Woodworth et Peter Brosens. "Il est amusant de voir que notre histoire sur un Roi belge qui devient empereur d'Europe est lancée en Amérique du Nord. Nous espérons que le film traversera de nombreux océans et frontières, car le thème est urgent."

"The Barefoot Emperor" sera disponible dans les salles belges en février 2020.