Plusieurs documentaires belges francophones au festival Hot Docs

Présenté dans la section "Artscapes" et réalisé par Elodie Lélu, "Lettre à Théo" replonge le spectateur au coeur des méandres de la crise grecque. L'histoire est celle de Théo Angelopoulos, cinéaste mort le 24 janvier 2012, renversé par une moto, sur le plateau de tournage de son dernier film.

Second documentaire présenté dans la section "Artscapes" et produit par Iota Production, "Faites sortir les figurants" est signé Sanaz Azari. Le figurant, c'est cette silhouette sans rôle, sans nom et sans voix qui traverse les décors pour que les scènes d'un film paraissent vraies. Mais qui se cache réellement derrière ces étiquettes, quels humains, quelle part d'humanité, quel peuple ?