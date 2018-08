Oscars 2019 - "Girl", le premier long métrage de Lukas Dhondt, envoi officiel de la Belgique aux Oscars

Le premier long métrage de Lukas Dhont, "Girl", est l'envoi officiel de la Belgique aux Oscars, annonce vendredi le Fonds Audiovisuel de Flandre vendredi dans un communiqué. "Girl" pourra de cette manière prétendre à l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère, à condition qu'il soit retenu par la suite parmi les nominés qui seront annoncés le 22 janvier.

Il a été sélectionné par un jury de six professionnels, composé cette année Dan Cukier (président de Universciné), Hilde De Laere (productrice, FBO), André Joassin (programmeur Cinematek), Isabelle Molhant (CEO Casa Kafka), Jan Temmerman (critique cinéma) et Maud Van de Velde (managing director, 20th Century Fox).

Ovationné durant près de 15 minutes lors de sa présentation en première mondiale à Cannes en mai denier, "Girl" était au total revenu de la ville côtière française avec quatre récompenses. Il s'était ainsi vu décerner la Caméra d'Or, prix qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues, le Prix d'interprétation dans la section "Un Certain Regard", le prix indépendant "Queer Palm" pour son traitement des thématiques altersexuelles et le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un Certain Regard".

Egalement primé à Odessa en Ukraine (Prix du meilleur acteur) et Palic en Serbie (Golden Tower, plus grand prix), le long-métrage sera projeté en ouverture du Festival de Gand le 9 octobre, avant sa sortie dans toutes les salles du Royaume le 17 octobre. Sélectionné pour le festival de Toronto au Canada également, il sera par ailleurs en lice pour les European Film Awards qui seront remis en décembre à Séville en Espagne.

"Girl" raconte l'histoire de Lara, qui, à 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, l'adolescente qui est née garçon se lance à corps perdu dans cette aventure.

La 91e cérémonie des Oscars se déroulera le 24 février prochain à Los Angeles.