Les réalisatrices à l'honneur au Cinéma Aventure

Le dimanche 18 mars, au lendemain de la Journée des Droits des Femmes, le Cinéma Aventure proposera une sélection de courts métrages réalisés par des femmes.



L'événement, créé en partenariat avec l'Agence belge du court métrage, a pour but de mettre en avant le cinéma belge d'un point de vue moins souvent mis en avant.



Cinq films sont au programme, dont deux fictions : "Les Amoureuses" de Catherine Cosme, et "A l'arraché" de Emmanuelle Nicot, qui a obtenu le Prix du Meilleur Court Métrage au Festival International du Film de Bruxelles. Deux films d'animation seront également projetés avec "Si j'étais un homme" de Margot Reumont et "Caniche" de Noémie Marsily et Carl Roosen. Le documentaire "XY" de Justine Gramme clôturera la sélection. Au total, ce sont 88 minutes de courts métrages qui seront proposés aux spectateurs.

"Les courts métrages au féminin" au Cinéma Aventure, le 18 mars à 17h.