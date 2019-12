Le Prix Cavens 2019 attribué au film "Nuestras Madres" de César Diaz

L’Union de la Critique de Cinéma (UCC) a attribué le Prix Cavens 2019 à "Nuestras Madres" de César Diaz, annonce-t-elle mercredi dans un communiqué. Cette distinction est remise à la meilleure production belge de l’année. Premier long-métrage de fiction de César Díaz, "Nuestras Madres" évoque le parcours d’un personnage en quête de ses origines, alors que le Guatemala juge au même moment des militaires à l’origine d’une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts durant des décennies.

"Tourné en espagnol au Guatemala et construit comme un thriller, ce premier long-métrage rend un superbe hommage à des mères gardiennes de la mémoire et de la transmission, face aux blessures profondes laissées par une guerre civile qui a fait 200 000 morts et 45 000 disparus", commente l’UCC. Récompensé par la caméra d’or au dernier Festival de Cannes, "Nuestras Madres" de César Díaz n’a par contre pas été retenu par l’Académie des arts et des sciences du cinéma parmi les réalisations en lice pour l’Oscar du Meilleur film international.

Parallèlement à l’attribution du Prix Cavens, l’UCC a dévoilé la liste des cinq longs-métrages en lice pour le Grand Prix de l’UCC, qui récompensera en janvier 2020 le film sorti l’année précédente "ayant le plus contribué à l’enrichissement et au rayonnement de l’art cinématographique". Ont cette fois été retenus "Joker" de Todd Phillips, "Marriage Story" de Noah Baumbach, "Les Misérables" de Ladj Ly, "Parasite" de Bong Joon-ho et "Werk ohne Autor (Never Look Away)" de Florian Henckel von Donnersmarck. Le gagnant sera connu le samedi 4 janvier.