Le premier festival du film Briff se tiendra du 20 au 30 juin à Bruxelles

Le premier Brussels International Film Festival (BRIFF) a été présenté jeudi en fin de journée au Cinéma Palace à Bruxelles. Il se déroulera du 20 au 30 juin prochain en différents lieux de la capitale. Il aura pour invitée d'honneur l'actrice italo-tunisienne Claudia Cardinale.

Le festival prendra ses quartiers en différents lieux du monde du cinéma bruxellois, du Flagey à l'UGC De Brouckère en passant par Bozar, Palace, le Vendôme ou encore les Galeries. Le Mont des arts accueillera trois projections en plein air gratuites et le Village BRIFF prendra ses quartiers sur le boulevard Anspach. Blondy Brownie, le duo composé d'Aurélie Muller et Catherine De Biasio, donnera un concert gratuit au chapiteau du Village le 29 juin.

La projection du film "L'homme qui tua Don Quichotte" de l'ex-Monty Python Terry Gilliam ouvrira les festivités le 20 juin à l'UGB De Brouckère et au Bozar, un mois avant sa sortie nationale en salles. Ce film attendu depuis 25 ans a été comme frappé par le sort, avec des péripéties allant de l'annulation de tournage à des démêlés financiers et judiciaires.

"L'équipe organise depuis 20 ans le Brussels Short Film Festival", explique Céline Masset, co-organisatrice du Briff. "Nous voulons proposer un rendez-vous pluriel, rassembleur et festif et que Bruxelles vive au son du cinéma pendant 11 jours".

La compétition internationale conviera les spectateurs à découvrir 12 longs métrages en avant-première belge, parmi lesquels "The Guilty" de Gustav Möller (Danemark), "Directions" de Stephan Komandarev (Bulgarie), "April's daughter" de Michel Franco (Mexique), "Arrhythmia" de Boris Khlebnikov (Russie), "Under the silver lake", de David Robert Mitchell (USA), "Dogman" de Matteo Garrone (Italie) ou encore "No Date no Signature" de Vahid Jalilvand (Iran). Une compétition européenne vise de plus à révéler des réalisateurs à la mise en scène singulière. Une compétition nationale sera encore organisée entre les films belges sortis en salles au cours des six derniers mois.

Le Briff sera aussi le lieu de rencontre avec des professionnels et de Masterclass, à commencer par celle de Randal Kleiser à l'occasion des 40 ans de mythique comédie musicale "Grease". Claudia Cardinale a aussi accepté de répondre aux questions du public, tout comme Cinéaste montréalais Denis Côté, qui fait partie des figures de proue du renouveau du Septième Art québécois.

La 3e édition du forum de coproduction européenne prendra par ailleurs ses quartiers au Briff pour favoriser les rencontres avec les coproducteurs belges.