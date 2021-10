Le Mois du Doc propose 150 séances en Wallonie et à Bruxelles

Le cinéma documentaire belge francophone sera mis à l’honneur tout le long du mois de novembre.



Après une édition 2020 fortement perturbée par la crise sanitaire, le Mois du Doc fait son retour en présentiel. Du 1er au 30 novembre, les salles de cinéma mais aussi les centres culturels et les bibliothèques de Wallonie et de Bruxelles proposeront une grande programmation de documentaires. 116 courts et longs métrages seront diffusés au cours du mois pour un total de 150 séances. Une soirée inaugurale sera organisée le jeudi 4 novembre au Kinograph avec la première projection belge de "Lettre à Nikola" de Hara Kaminara.

La programmation cette année s’axe sur plusieurs grandes thématiques qui reviennent de film en film : la santé ("Ma voix t’accompagnera"), le féminisme ("#SalePute"), la politique ("Saint-Nicolas est socialiste"), l’art ("In a Silent Way") et la migration ("Addio Addio Amore").



La marraine de cette 4e édition sera Julie Freres, productrice de l’atelier de Dérives. Un choix très approprié pour le Mois du Doc : au sein de cette structure de production créée par les frères Dardenne et soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle a produit une cinquantaine de films, se focalisant principalement sur des premières œuvres et des documentaires de création.



Le Mois du Doc sera également présent en télévision, avec plusieurs documentaires belges francophones diffusés sur la RTBF ; ainsi qu’en vidéo à la demande, avec de nombreux films à visionner sur les plateformes Auvio et Sooner.