Le long métrage "Noces" remporte le Prix des lycéens de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le film "Noces", réalisé par Stephan Streker, a remporté mercredi après-midi le Prix des lycéens de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de même que le Prix des délégués, annonce la production dans un communiqué.

Quelque 7.400 élèves issus de 130 établissements scolaires de Wallonie et de Bruxelles ont ainsi élu leur film belge préféré parmi la sélection comprenant "Le Tout Nouveau Testament" de Jaco Van Dormael, "Les Chevaliers blancs" de Joachim Lafosse, "Parasol" de Valery Rosier et "Préjudice" d'Antoine Cuypers.

Troisième long métrage de Stephan Streker sorti l'an dernier en Belgique, "Noces", qui aborde les thèmes du mariage forcé et du crime d'honneur, a été présenté dans plus de cinquante festivals internationaux et est sorti sur plus de vingt territoires à travers le monde.