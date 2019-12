"Le jour le plus court" met un coup de projecteur sur les courts métrages belges

Du 18 au 22 décembre, le festival “Le Jour le plus court” vous propose de découvrir le cinéma belge petit format dans de nombreux lieux culturels de Wallonie et de Bruxelles.



Parce qu'ils n'ont que rarement l'honneur d'être projetés en salles, aux côtés des films de plus d'une heure, les courts métrages sont souvent peu vus — un état de fait regrettable, car un bon nombre d'entre eux mériteraient de trouver leur public.



C'est pour inverser cette tendance que “Le Jour le plus court” a été mis en place. Créé en France en 2011, le festival s'est développé depuis dans plusieurs pays européens, dont la Belgique. Cette année marquera la sixième édition de cet événement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Du 18 au 22 décembre, il sera possible de découvrir le cinéma belge francophone de format court dans une trentaine de lieux : des cinémas, des bibliothèques, des lieux culturels, mais aussi des écoles et des maisons de jeunes. Au total, ce sont 135 courts métrages différents qui seront diffusés pendant les 5 jours du festival.



"Le jour le plus court" se déroulera également sur petit écran, puisque plusieurs chaînes participeront aux festivités. Be tv présentera un programme composé de nombreux courts le 21 décembre, tandis que La Trois proposera 6h de diffusion de minuit à 6h du matin dans la nuit du 20 au 21. On pourra y voir des courts métrages comme "Le film de l’été" d’Emmanuel Marre, "Une sœur" de Delphine Girard et "Le traverseur" de Marguerite Didierjean. Ces films seront ensuite disponibles sur Auvio.



Cette édition se fera sous le parrainage de Yannick Renier, réalisateur et acteur belge qu'on a pu voir dans "Septième Ciel Belgique", mais aussi "Patients", "Les Chansons d'amour" et plusieurs films de Joachim Lafosse.



La programmation complète du festival à découvrir ici.

La bande-annonce du festival :