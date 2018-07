Le film "Girl" de Lukas Dhont en course pour le Prix LUX du cinéma 2018

"Girl", du réalisateur belge Lukas Dhont, figure parmi les dix films en lice pour le Prix LUX du cinéma 2018, a révélé Evelyne Gebhardt, vice-présidente du Parlement européen, lors du Festival international du film de Karlovy Vary en République tchèque. Le prix sera décerné à Strasbourg le 14 novembre durant la session plénière.

"Girl" concourra notamment face à "Heureux comme Lazzaro" de l'Italienne Alice Rohrwacher (prix du scénario à Cannes ex aequo avec les Iraniens Jafar Panahi et Nader Saeivar pour "Trois visages") ou encore "Donbass" ("Une femme douce") de l'Ukrainien Sergueï Loznitsa (prix de la mise en scène dans la section Un Certain Regard à Cannes).

Décerné chaque année par un jury constitué de députés européens, le Prix LUX vise à promouvoir le cinéma européen, à rendre des films prometteurs accessibles à un public plus large et à encourager le débat sur les valeurs et les questions sociales à travers l'Europe.