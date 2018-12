Le film franco-britannico-belge "La Mort de Staline" sacré "Meilleure comédie" à la cérémonie des European Film Awards 2018

Le film franco-britannico-belge "La Mort de Staline" d'Armando Iannucci est reparti avec l'award de la "Meilleure comédie européenne" lors de la 31e cérémonie des European Film Awards (EFA), samedi à Séville (Espagne).

Coproduite en Belgique par La Compagnie Cinématographique et Panache Productions, la comédie s'est distinguée face à "Le Sens de la Fête (C'est la vie!)" d'Eric Toledano et Olivier Nakache et "Diamantino" de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt. Egalement retenue pour le Prix du public, elle a par contre vu le trophée de cette section aller à "Call me by your name" de Luca Guadagnino.

"C'est courageux de votre part. Le film est interdit en Russie. Maintenant vous êtes sur la liste. Ne mangez plus et ne touchez plus à rien", a plaisanté sur scène le réalisateur. Avant de tacler le Brexit. "En tant que premier Britannique à monter sur scène, je vous le dis, j'aime l'Europe. Quelle bonne idée de travailler dans ce que l'on pourrait appeler une communauté européenne ou une Union européenne. (...) Je vais proposer l'idée à mon retour au pays."